Champions-League-Bestmarke Kane kommt bei Rekord-Show ins Grübeln - „Fuß auf Gaspedal“

„Am ersten Spieltag ist noch keiner Meister oder Champions-League-Sieger geworden. Es ist ein langer harter Weg, gerade in der Champions League“, sagte Kapitän Manuel Neuer nach dem Sprung an die Tabellenspitze der neuen 36er Liga. Der 38-Jährige musste zur Pause wegen Oberschenkelproblemen raus, gab aber schnell Entwarnung: „Nichts Gravierendes, also eine Kleinigkeit.“ Gegen Bremen am Samstag will der Schlussmann, der das Finale in München aus dem Jahr 2012 noch in schmerzhafter Erinnerung hat, spielen.