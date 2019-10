Mainz In Rheinland-Pfalz sind weniger Kinder vor ansteckenden Krankheiten geschützt als bislang gedacht, kritisiert die Barmer Krankenkasse.

Masern, Tetanus, Kinderlähmung: Ein kleiner Pieks kann vor den Krankheiten schützen und manchmal sogar Leben retten, sagt Dunja Kleis, Landesgeschäftsführerin der Barmer Krankenkasse. Eine Studie der Kasse zeigt nun aber, dass in Rheinland-Pfalz weniger Kinder geimpft sind als bislang gedacht. Soll die Impfquote eigentlich bei 95 Prozent liegen, um die Ausbreitung von Krankheiten zu vermeiden und diese auszurotten, wird diese Zahl im Land danach bei keiner der 13 Erkrankungen erreicht, gegen die Kinder in ihren ersten beiden Lebensjahren laut Empfehlung geimpft werden sollen. Bei Masern liege die Impfquote bei den Sechsjährigen lediglich bei 88,2 Prozent, sagt Dunja Kleis – und nennt damit einen niedrigeren Wert als die 93,8 Prozent, die das Robert-Koch-Institut (RKI) bei Schuleingangsuntersuchungen in Rheinland-Pfalz ermittelt habe.

Die höchste Impfquote unter den Zweijährigen in Rheinland-Pfalz liegt bei Tetanus, Diphtherie, Keuchhusten und Pneumokokken (je 82,8 Prozent), die geringste bei Rotaviren (65,5 Prozent). Befragungen zufolge ändere sich die Impfquote nach der Einschulung und dann im Erwachsenenalter kaum noch, heißt es in der bundesweiten Studie der Krankenkasse.

(dpa/flor) Gegen 13 Erkrankungen sollen Kinder in ihren ersten beiden Lebensjahren geimpft werden, empfiehlt die von der Bundesregierung eingesetzte Ständige Impfkommission (Stiko): Die Krankheiten sind Masern, Tetanus, Diphtherie, Mumps, Keuchhusten, Hib (Haemophilus influenzae Typ b), Hepatitis B, Kinderlähmung, Pneumokokken, Rotaviren, Meningokokken, Röteln und Windpocken. Für die Barmer-Studie wurden in Rheinland-Pfalz die Daten von rund 3000 Zweijährigen und etwa 2500 Sechsjährigen ausgewertet. Die Zahlen stammen aus dem Jahr 2017.

Hoffnung schöpft sie aus dem von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) vorgeschlagenen Gesetz zur Masern-Impfpflicht. Dieses soll für Kinder und Mitarbeiter in Kitas, Schulen, Arztpraxen und Kliniken gelten. Kindern drohe dann der Kita-Ausschluss, wenn Eltern sie nicht impfen lassen. Dazu winken bei versäumten Impfungen saftige Bußgelder von bis zu 2500 Euro. Das Gesetz befinde sich derzeit in der Lesung des Bundestags und solle im März 2020 in Kraft treten, so Kleis.