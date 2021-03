Wetter : Katastrophale Überschwemmungen an Australiens Ostküste

Sydney Sintflutartige Regenfälle und Überschwemmungen - Behörden in Australien sprechen schon von einer Naturkatastrophe im Osten des Landes. Und das könnte erst der Anfang sein.

Die Behörden stuften am Sonntag die Lage in Teilen des Bundesstaats New South Wales als Naturkatastrophe ein und ließen Menschen nachts aus ihren Häusern in Sicherheit bringen. „Leider erleben Teile der Küste im mittleren Norden eine Situation, wie es sie nur einmal in 100 Jahren gibt“, sagte die Regierungschefin des bevölkerungsreichsten australischen Bundesstaats, Gladys Berejiklian, auf einer Pressekonferenz.