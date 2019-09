Kirche : Neue Entschädigungsregelung könnte Bistum Trier Millionen kosten

Trier/Fulda In der Entschädigungsfrage liegen neue Vorschläge auf dem Tisch. Fest steht: Für die Bistümer wird es teuer. Auf das Bistum Trier kommt ein zweistelliger Millionenbetrag zu.

Nach jahrelangem Ringen um höhere Entschädigungen können Opfer von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche auf deutlich mehr Geld hoffen. Einen entsprechenden Vorstoß hatte der kirchliche Missbrauchsbeauftragte Stephan Ackermann bereits vor einigen Tagen bei einem Besuch in der TV-Redaktionskonferenz angekündigt. Nach dem Vorschlag der Betroffenen-Initiative Eckiger Tisch sollen pauschal 300 000 Euro pro Person gezahlt werden oder gestaffelt zwischen 40 000 und 400 000 Euro – je nach Schwere des Leids. Welcher Vorschlag von den Bischöfe am Ende mehrheitlich favorisiert wird, ist noch unklar. Es wird aber damit gerechnet, dass es Diskussionen über die Modalitäten und die Höhe der Entschädigung geben wird.