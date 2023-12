Bundesliga Kehl nach nächstem BVB-Rückschlag: „Sauer und frustriert“

Zur Situation des zuletzt in der Kritik stehenden Trainers Edin Terzic äußerte sich Kehl nicht. TV-Experte Lothar Matthäus erwartet hingegen, dass beim BVB in der Winterpause auch Terzic hinterfragt wird. „Wenn so ein runder Tisch stattfinden sollte, wird sicherlich auch über den Trainer diskutiert“, sagte der 62-Jährige im TV-Sender Sky. Dortmund sei „weit hinter den Erwartungen, nicht nur punktemäßig, vor allem leistungsmäßig. Sie performen einfach nicht, sie haben sich nicht gefunden in dieser Hinrunde bisher.“