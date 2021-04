Drama vor Bali : Keine Hoffnung mehr für Mannschaft von vermisstem U-Boot

Jakarta Das vor Indonesien verschwundene U-Boot könnte zerborsten sein. Darauf deuten erste Funde von Gegenständen hin. Für die Besatzung gibt es wohl keine Rettung mehr.

An Bord der in Deutschland gebauten „KRI Nanggala-402“ waren 53 Matrosen. Sie war in Surabaya auf Java in See gestochen und nahm an einer Torpedo-Angriffsübung teil, als sie am Mittwochmorgen rund 95 Kilometer nördlich von Bali den Funkkontakt verlor. Am Donnerstag warnte die indonesische Marine, dass die Besatzung nur noch bis zum frühen Samstagmorgen genügend Sauerstoff haben würde.