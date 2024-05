2. Liga Kiel jubelt: Erster Bundesliga-Aufstieg perfekt

Der Überraschungs-Tabellenführer der zweiten Liga hat zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga geschafft. Den Kielern reichte dafür ein 1:1 (1:0) im Spitzenspiel gegen Fortuna Düsseldorf. Sie sind in der neuen Saison zwar schon der 58. Club in der Geschichte der ersten Liga - aber der erste aus dem nördlichsten Bundesland Schleswig-Holstein.