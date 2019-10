Gesetz soll Kinder schützen : Kippe aus! Mehrere Bundesländer wollen das Rauchen im Auto verbieten

Extra

(flor) Neun europäische Länder verlangen saftige Strafen, wenn Autofahrer rauchen, obwohl sie Schwangere oder Kinder kutschieren. Das zeigt eine Übersicht des ADAC:

England und Wales untersagen danach das Rauchen am Steuer, wenn Mitfahrer unter 18 Jahren an Bord sind. Die Strafe liegt bei gut 60 Euro. Eine Ausnahme gilt für Cabrios mit offenem Verdeck. Frankreich ahndet es mit einem Bußgeld ab 68 Euro, wenn Autofahrer in Gegenwart von Minderjährigen rauchen. Irland knöpft Rauchern in dem Fall nicht unter 100 Euro ab. Missachtet der Fahrer das Haltesignal der Polizei, kann die Strafe auf 1000 Euro steigen. In Österreich droht eine Strafe von 100 Euro, im Wiederholungsfall bis zu 1000 Euro. In Schottland, wo das Rauchverbot für den Fahrer und sämtliche Mitreisende gilt, liegt das Bußgeld laut ADAC bei knapp 120 Euro, wenn ein Minderjähriger im Wagen ist. Griechenland verbietet das Rauchen im Auto, wenn Kinder unter zwölf Jahren mitfahren. Wer sich trotzdem die Kippe ansteckt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 1500 Euro rechnen.

Besonders harte Strafen verhängt Italien. Geldbußen liegen zwischen 500 und 5000 Euro, wenn Schwangere oder Kinder unter zwölf Jahren unter den Insassen eines Fahrzeugs sind. Sind Beifahrer zwischen zwölf und 17 Jahre alt, reicht das mögliche Bußgeld von 250 bis 2500 Euro. In Zypern gilt das Rauchverbot, wenn Minderjährige unter 16 Jahren im Auto sitzen. Werden Autofahrer erwischt, müssen sie bis zu 85 Euro berappen. In Deutschland gibt es kein Rauchverbot. Aber: Wer eine Zigarette aus dem Auto wirft, muss mit einem Verwarnungsgeld von 20 bis 50 Euro rechnen, heißt es vom ADAC.