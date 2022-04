Katholische Kirche : Erzbistum Köln zahlt mehr als eine Million Euro für überschuldeten Priester

Köln Weil ein Priester hoch verschuldet war, hat das Erzbistum Köln dessen mehr als eine Million Euro umfassenden Schulden nebst offener Versteuerung beglichen. Warum es Kritik gibt.

Das Erzbistum Köln hat insgesamt 1,15 Millionen Euro für einen überschuldeten Priester gezahlt. Der Priester habe knapp 500.000 Euro Schulden gehabt, sagte am Donnerstag ein Sprecher des Erzbistums. Zuvor hatte der „Kölner Stadt-Anzeiger“ darüber berichtet. Die Schulden habe das Erzbistum in mehreren Tranchen beglichen, um dem Geistlichen in seiner akuten Notlage zu helfen, sagte der Sprecher. Nach intensiven steuerrechtlichen Überprüfungen sei man dann zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Zuwendungen steuerpflichtig seien. Die nachträgliche Versteuerung samt Zinsen habe das Erzbistum dann nochmal knapp 650.000 Euro gekostet.