15. Spieltag : Klassiker zum Vergessen für die Bayern - Gladbach ganz stark

Mönchengladbach Das war keine meisterliche Abwehrleistung. Der FC Bayern führt beim alten Rivalen in Mönchengladbach mit zwei Toren - und verliert doch noch. Am Samstag könnte es einen neuen Tabellenführer geben.

Haarsträubende Abwehrfehler haben den deutschen Fußball-Rekordmeister im furiosen Bundesliga-Klassiker bei Borussia Mönchengladbach erneut zu Fall gebracht. Beim 2:3 (2:2) verspielten die Bayern erstmals seit zehn Jahren wieder eine 2:0-Führung - dem Team von Trainer Hansi Flick, der in Gladbach seine zweite von erst vier Niederlagen als Bayern-Coach kassierte, droht am Samstag der Verlust der Tabellenführung.

„Sie haben leider diese zwei, drei Fehlpässe, die wir im Spielaufbau hatten, eiskalt bestraft“, sagte Thomas Müller beim Streamingdienst DAZN. „Aber am Ende ist es müßig, über die Gegentore zu diskutieren. Wir haben aus unserer Belagerung in der zweiten Halbzeit ein Tick zu wenig gemacht.“ Zum 3:3 habe es nicht mehr gereicht. Flick sagte: „Wenn man unser Spiel sieht, ist ja schon auch irgendwo auffällig, wo wir Probleme haben.“

Der Nationalspieler ging im eigenen Strafraum unnötig mit der Hand zum Ball und berührte diesen mit den Fingerspitzen, den fälligen Elfmeter nach Videobeweis verwandelte Lewandowski spielend sicher zu seinem 20. Saisontor. Der Weltfußballer wandelt damit weiter auf den Spuren des großen Gerd Müller, der vor knapp 50 Jahren 40 Tore in einer Spielzeit erzielt hatte. Flick jubelte an der Seitenlinie - in den vorausgegangenen acht Bundesliga-Spielen waren die Bayern immer in Rückstand geraten.