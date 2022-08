Rhein : Kleine Welle leicht steigender Pegelstände erwartet

Duisburg Nach Monaten mit viel zu wenig Regen geht dem Rhein stellenweise das Wasser aus. Bei Emmerich wurde ein neuer Tiefststand erreicht. Allerdings sollen die Pegelstände demnächst etwas steigen.

Vom Oberrhein kommend kündige sich eine kleine Welle an, die dazu führe werde, dass am Mittelrhein die Wasserstände leicht ansteigen, teilte das Amt in einer Mitteilung mit. Dies werde sich in den nächsten Tagen auch auf die Pegel am Niederrhein auswirken.