Parteien : Klingbeil gesteht Fehler der SPD in Russland-Politik ein

Klingbeil gesteht Fehler der SPD in Russland-Politik ein

Berlin Der SPD-Chef geht hart mit seiner Partei ins Gericht und fordert einen Paradigmenwechsel: Der Grundsatz, dass es Sicherheit nur mit Russland geben könne, habe sich erledigt.

SPD-Chef Lars Klingbeil hat mehrere Fehleinschätzungen seiner Partei in der Russland-Politik der letzten Jahrzehnte eingestanden. „Auf der Suche nach Gemeinsamkeiten haben wir oft das Trennende übersehen. Das war ein Fehler“, sagte Klingbeil in einer Rede bei einer Parteiveranstaltung in Berlin.