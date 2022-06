Klimaschutz : Koalition einig: Gemeinsame Position zum Verbrenner-Aus

Die EU-Kommission strebt ein Verbot neuer Verbrenner ab 2035 an. Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin/Luxemburg Nun doch noch: Die Ampel legt ihren Streit über die Zukunft von Autos mit Verbrennungsmotor bei, gerade noch pünktlich zu einer wichtigen Abstimmung in Luxemburg. Die Verhandlungen auf EU-Ebene aber laufen.

Nach heftigem Streit in der Bundesregierung

In den Verhandlungen der vergangenen Tage habe erreicht werden können, dass dieses Anliegen des Koalitionsvertrages im Beschlusstext verankert werde, so der Regierungssprecher: „Unter dieser Voraussetzung würde die Bundesregierung dem Vorschlag zustimmen.“

In FDP-Kreisen hieß es, diese Position sei mit der FDP geeint. Zuvor hatte die „Welt“ berichtet, die Koalition habe sich offenbar auf eine gemeinsame Position geeinigt.

Zuvor war unklar gewesen, ob Deutschland einem möglichen Aus für neue Verbrenner-Autos in der EU ab 2035 zustimmt - oder sich enthält. Das Thema hatte für heftigen Streit in der Bundesregierung gesorgt, die FDP hatte große Bedenken. Sie hatte darauf gepocht, dass nach 2035 auch Verbrenner-Autos zugelassen werden können, die mit E-Fuels fahren.

Wohl lange Beratungen auf EU-Ebene

Nun müssen aber noch die für Umwelt zuständigen EU-Minister eine gemeinsame Position finden. Sie beraten am heutigen Dienstag in Luxemburg. Es wird mit langen Beratungen bis in die Nacht gerechnet.