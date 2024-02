Krebsdiagnose König Charles: Unterstützung „der größte Trost“

König Charles III. hat sich erstmals nach seiner Krebsdiagnose direkt an die Öffentlichkeit gewandt und sich für die Unterstützung in den vergangenen Tagen bedankt. „Ich möchte mich von ganzem Herzen für die vielen Nachrichten der Unterstützung und für die guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe“, sagte der 75 Jahre alte Monarch laut einer Mitteilung, die vom Buckingham-Palast veröffentlicht wurde. „Wie alle, die von Krebs betroffen sind, wissen werden, sind solche liebenswürdigen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung“, hieß es in der Mitteilung weiter.