Trier Es war absehbar, dass Bischof Stephan Ackermann und seine rechte Hand, Generalvikar Ulrich von Plettenberg, bei der Anhörung nicht mit Lobeshymnen überschüttet werden.

So weit, so gut. Doch die Konsequenzen, die aus einem überwiegend negativen Votum gezogen werden, sind kaum der Rede wert. Da wird an ein paar Schräubchen gedreht, doch an den wesentlichen Inhalten der geplanten Reform soll sich nichts ändern. Da stellt sich unweigerlich die Frage, ob nicht die ganze Anhörung eigentlich für die Katz war.