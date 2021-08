Meinung : Warum das Ende der kostenlosen Corona-Tests richtig ist

Berlin Vor der Bundestagswahl wird es keine drastischen Änderungen der Corona-Politik mehr geben – die Parteien schrecken vor umstrittenen Maßnahmen vor dem Wahltag zurück. Doch das Ende der kostenlosen Tests und Auflagen für Ungeimpfte sind jetzt nötig. Bund und Ländern sollten sich darauf verständigen.

Die Bundesregierung hat sich im letzten Sommer festgelegt: Eine Impfpflicht wird es in Deutschland nicht geben. Da formierte sich gerade die Querdenker-Bewegung, man sorgte sich um die Akzeptanz der Corona -Maßnahmen in der Bevölkerung. Ein Jahr später, mit wirksamem Impfstoff, stellt sich allerdings schon die Frage, ob man mit dem generellen Versprechen nicht ein wenig voreilig war.

Darüber beraten die sechzehn Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel an diesem Nachmittag und Abend. Bund und Länder müssen die Frage lösen, wie man einen erneuten Lockdown im Herbst und Winter verhindert, wenn Menschen den Pieks in den Oberarm weiter in großer Zahl ablehnen. In dieser Frage steckt gesellschaftlicher und politischer Zündstoff, deswegen wird es auf einen politischen Kompromiss hinauslaufen. Besonders in einem Wahlkampf, dessen Ausgang niemand absehen kann.