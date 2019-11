Trier Der Konzer Landtagsabgeordneter Jens Ahnemüller ist jetzt partei- und fraktionslos. Er hofft, nicht für lange.Seine Mandate will der 58-jährige Politiker jedenfalls behalten.

Mit dem Rauswurf verliert Jens Ahnemüller auch seinen Posten als Trier-Saarburger AfD-Vorsitzender. Seine Mandate im Kreistag und im Konzer Stadtrat wolle er behalten – „vorerst auf alle Fälle“, so Ahnemüller. Der Konzer Politiker erhob am Mittwoch schwere Vorwürfe gegen den neuen AfD-Landesvorsitzenden Michael Frisch, den er als Drahtzieher des jetzigen Rauswurfs vermutet. Vor drei Wochen habe nämlich das Bundesschiedsgericht in der Sache noch einen Vergleich angeregt. „Es sollte eine Einigung zwischen dem Landesvorstand und mir geben.“ Ahnemüller wirft Frisch vor, bis vor kurzem selbst noch einen ehemaligen NPD-Direktkandidaten beschäftigt zu haben. Ein Vorwurf, den der Trierer Politiker auf Anfrage unserer Zeitung zurückwies. Darüber hinaus gebe er aber auch Datenschutzgründen und mit Blick auf die Persönlichkeitsrechte keine Auskünfte über Mitarbeiter.

Wegen seiner angeblichen Kontakte zum ehemaligen NPD-Landesvize Sascha Wagner hatte vergangenes Jahr auch die Landtagsfraktion Jens Ahnemüller vor die Tür gesetzt. Der Konzer gehört dem Parlament seitdem als fraktionsloser Abgeordneter an – ebenso wie seine Kollegin Gabriele Bublies-Leifert. Sie hatte AfD-Fraktionschef Uwe Junge vorgeworfen, zu wenig für die Aufklärung rechtsextremer Vorwürfe in den eigenen Reihen zu tun und war mit Forderungen nach Junges Abwahl gescheitert.

Unterdessen formieren sich vor dem am Samstag beginnenden AfD-Bundesparteitag die Lager. Nach den Erfolgen bei den Landtagswahlen in Ostdeutschland will der radikale Flügel seine Machtbasis nun auch in der Gesamtpartei und im Westen vergrößern. Aus Rheinland-Pfalz kandidiert neben Fraktionschef Junge auch die Bundestagsabgeordnete Nicole Höchst für den Vorstand.