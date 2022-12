Im Alter von 82 Jahren : Krankenhaus bestätigt: Fußball-Legende Pelé ist tot

São Paulo Die Fußballwelt hat ihren „König“ verloren. Brasiliens Legende Pelé ist im Alter von 82 Jahren gestorben.

„Alles, was wir sind, verdanken wir dir“, schrieb Pelés Tochter Kely Nascimento auf Instagram. „Wir lieben dich unendlich, ruhe in Frieden.“ Der „König“ („O Rei“) seines Sports musste sich in der jüngeren Vergangenheit immer wieder ins Krankenhaus in São Paulo begeben.