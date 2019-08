Kriminalität : Kriminalbeamte fordern: Personen auf Feindeslisten müssen informiert werden

Trier Personen, die auf sogenannten Feindeslisten stehen, müssten auf jeden Fall darüber informiert werden. Das fordert der Bund der Kriminalbeamten in Rheinland-Pfalz. Auch sollte konsequenter gegen Internet-Hetze vorgegangen werden.

Laut Seither sollte auch in diesen Fällen eine Information erfolgen. Die betroffenen Personen sollten wissen, ob sie sich unbeschwert in der Öffentlichkeit bewegen und etwa auf Feste gehe könnten. Bei einer offensichtlichen Gefährdung von auf Feindeslisten stehenden Personen müssten neben einer umgehenden Information auch entsprechende Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

Seither spricht von einer deutlichen Zunahme an Hetze im Internet. Es werde gegen „alles und jeden“ gehetzt. Das sei ein gesellschaftliches Problem. Wenn Politiker in dadurch bedroht würden, müssten die Polizei und anderen Behörden aktiv werden, so der stellvertretende BDK-Landesvorsitzender. Das Problem sei aber, dass die Urheber solcher Hass-Kommentare oder Mails nur schwer zu ermitteln seien. So war es auch beim damaligen Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Nach einer umstrittenen Äußerung zur Flüchtlingspolitik im Jahr 2015 erhielt er Hunderte Hassmails. Schließlich landete sein Name auch auf Feindeslisten von Rechtsextremen. Anfang Juni wurde Lübke auf der Terrasse seine Hauses erschossen. Verdächtigt wird ein mutmaßlich Rechtsextremer.