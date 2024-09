Überschwemmungen Krnov in Tschechien fast ganz unter Wasser

Die Regierung in Prag will am Montag zusammenkommen, um über außerordentlich finanzielle Hilfen für Betroffene zu entscheiden. Der tschechische Präsident Petr Pavel rief zu Spenden für die Hochwasser-Opfer auf. Er merkte an, dass die am stärksten betroffenen Gebiete wie um Jesenik im Altvatergebirge und Frydlant in Nordböhmen zugleich einige der ärmsten Regionen des Landes seien.