Champions-League-Finale : Kroos feiert gerührt mit den Kindern - Stolzer Klopp

Paris Toni Kroos hat in seinem fünften Champions-League-Endspiel zum fünften Mal den Titel geholt. Und durfte erstmals mit seinen drei Kindern feiern. Jürgen Klopp kündigte schon eine Rückkehr an.

Die Gefühlswelten der beiden deutschen Protagonisten in einem auch wegen großer Probleme zwischen Fans und Ordnern denkwürdigen Finale der Champions League lagen gar nicht so weit auseinander wie anzunehmen war. Seinen kurzen Frustmoment im ZDF-Interview mit „Scheißfragen“ hatte Kroos schnell überwunden.

Klopp schaut nach vorn

Für das Real nahe stehende Fachblatt „Marca“ wurde der 14. Triumph des Rekordsiegers in der europäischen Königsklasse „gefeiert wie keiner zuvor“. Weil ihn im Gegensatz zum sonstigen Verständnis der Königlichen im Vorfeld kaum jemand für möglich gehalten hatte. Kroos gab „ganz ehrlich“ zu, „dass ich vor der Saison nicht damit gerechnet habe. Das ist schwer in Worte zu fassen.“

Unter den acht Madrilenen, die zu Cristiano Ronaldo als fünffachem Henkelpott-Sieger aufschlossen, ist der im vergangenen Sommer aus der Nationalmannschaft zurückgetretene Kroos der einzige, der auch Weltmeister wurde. Und er feierte diesen Triumph nicht nur mit der Familie. Nach dem Abpfiff lag er lange innig umschlungen mit David Alaba auf dem Rasen. An der Seite des Österreichers hatte er 2013 mit dem FC Bayern seinen ersten Titel in der Königsklasse geholt.

Rekordhalter Ancelotti

Das gelang auch Klopp in diesem Jahr eindrucksvoll. Aber die Bilanz der eigentlich so starken Saison wurde innerhalb einer Woche beträchtlich getrübt. Aber der frühere Mainzer und Dortmunder verbreitete Stimmung. Seine Motivation war klar: Nach einer außergewöhnlichen Saison, in der in der Meisterschaft und Königsklasse die Titel aber denkbar knapp verpasst wurden, sollen die Spieler nicht mit schlechter Laune in den Urlaub verabschiedet werden.