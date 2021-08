Teures Bauen : Kunden müssen noch länger auf Handwerker warten

Ein Baugerüst steht an der Fassade eines im Bau befindlichen Einfamilienhauses in Brandenburg. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin Der Materialmangel bei wichtigen Rohstoffen kommt zunehmend bei den Verbrauchern an. Der Handwerkspräsident warnt vor einem Einbruch des privaten Wohnungsbaus.

„Nicht nur Holz ist derzeit knapp und teurer, sondern alles, was man braucht, um ein Haus zu bauen oder zu renovieren und vieles mehr. Auch elektronische Teile für unsere Elektroniker und Kabel und all das fehlt. Das macht unseren Betrieben in diesen Bereichen im Moment ganz schwer zu schaffen.“ Wollseifer warnte vor einem Einbruch des privaten Wohnungsbaus.