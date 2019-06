Nach Mord an Walter Lübcke : Land verschärft Fahndung nach rechten Internet-Hetzern

Mainz Innenminister Roger Lewentz setzt nach dem Tod von Walter Lübcke auf eine Eingreiftruppe beim Verfassungsschutz. Der SPD-Politiker warnt vor rechtsextremem Terrorismus.

Rheinland-Pfalz setzt rechte Hetzer massiv unter Druck. Innenminister Roger Lewentz (SPD) kündigte in Mainz eine neue Eingreiftruppe beim Verfassungsschutz an, in der fünf zusätzliche Spezialisten rechtsextreme Aussagen im Internet beobachten, Hetzer enttarnen, deren Umfeld beleuchten und Netzwerke aufspüren. „Es gilt, Zeichen und Grenzen zu setzen, indem möglichst viele Akteure aus ihrer Anonymität gerissen werden und mit den Mitteln des Strafrechts konsequent gegen sie vorgegangen werden kann“, sagte Lewentz. Ausmaß und Grad der Verrohung hätten erschreckend zugenommen.

Nach dem Mord auf den Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, den der inhaftierte Tatverdächtige Stephan E. inzwischen gestanden hat, warnt Lewentz vor einem Ausbreiten von rechtsextremem Terrorismus im Land. Er zog den Vergleich zum linksextremen Terror der Rote-Armee-Fraktion in den 1970er Jahren. „Heute geht die Hauptbedrohung von rechts aus“, sagte Lewentz. Feindbilder seien Asylsuchende, Politiker, Vertreter von Kirchen, Verbänden und Journalisten.

Der Minister berichtete von Drohbriefen gegen Kommunalpolitiker aus Rheinland-Pfalz, die ihm vorliegen. Anonyme schrieben dort „von bewaffneten Armen, die unterwegs sind und mit Morden ganz oben anfangen“. Kommunalpolitiker, so die Drohung, rückten nach jedem Mord eine Stelle nach oben, heißt es nach Lewentz in den Schreiben.

Beim Landeskriminalamt schafft das Ministerium zwei zusätzliche Stellen, um örtliche Politiker zu beraten, ob deren Haus sicher ist und wie sie sich in der Öffentlichkeit verhalten sollen. „Brauchen wir weitere Verstärkungen, werde ich das der Landesregierung vorschlagen“, sagt Lewentz, der mit den kommunalen Spitzenverbänden am 8. Juli über rechte Bedrohungen sprechen will. „Mitläufer sollen sehen: Der Staat greift durch“, kündigte der rheinland-pfälzische Innenminister an.

Rechte Gewalt steigt in Rheinland-Pfalz an. Die Zahl politisch motivierter Straftaten durch Rechtsextremisten hat sich im vergangenen Jahr von 635 auf 698 erhöht, die Zahl der Gewalttaten ist von 32 auf 52 gestiegen, zeigt der Verfassungsschutzbericht. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte, eine Gleichmacherei von Links- und Rechtsextremismus sei nicht die angemessene Antwort in der heutigen Zeit.

Der Mord an Walter Lübcke zeige, dass der Verrohung der Sprache die Gewalt folge und Rechtsextreme zum Äußersten bereit seien, sagte die Triererin. Das Land sehe sich in der Pflicht, gegen rechte Gewaltaufrufe vorzugehen. „Unser Staat muss wehrhaft bleiben“, betonte Dreyer.

Der AfD greift die Einsatzgruppe zu kurz. Landeschef Uwe Junge kritisierte: „Mit dieser Schwerpunktsetzung beweist der Innenminister erneut, dass er das Gefährdungspotenzial durch Linksextreme, aber auch insbesondere durch terroristische Islamisten und Salafisten aus dem Fokus verliert.“