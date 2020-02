Forderung bei Busausfällen : Landeselternsprecher: Bei Busfahrerstreiks sollen Schulträger Taxis für Schüler zahlen

Temmels/Mainz Ab März drohen auch in der Region massive, unbefristete Streiks von Busfahrern, was Pendler und Schüler hart treffen könnte. Elternvertreter legen nun mit einer eigenen Forderung nach.

Angesichts von neuen Busfahrerstreiks, die in Rheinland-Pfalz ab März drohen, verschärft Landeselternsprecher Reiner Schladweiler den Ton. „Wenn es so weit kommt, werden wir Eltern auffordern, den Schulträgern die Kosten für Taxis in Rechnung zu stellen, die ihre Kinder in die Schule bringen müssen“, sagte der Temmelser (Kreis Trier-Saarburg) unserer Zeitung.