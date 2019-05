Starkregen : Landesregierung verspricht bessere Hilfe für Unwetter-Opfer

Viele Orte in der Eifel – hier räumen Helfer in Dudeldorf auf – waren stark von den Unwettern im Juni 2018 betroffen. Foto: dpa/Harald Tittel

Mainz Das Land will Landräten nach Überschwemmungen künftig innerhalb von 24 Stunden Geld bereitstellen, das diese verteilen können. Die CDU-Opposition kritisiert das Konzept.

Mit Schrecken denken viele Menschen in der Region an die Starkregen zurück, die Bäche 2018 in gurgelnde Fluten verwandelten, Autos, Möbel, nicht selten den ganzen Privatbesitz fortrissen und Häuser zerstörten. Mehr als 100 Millionen Euro Schaden richteten die Naturgewalten an – und ein Großteil der Betroffenen war nicht ausreichend versichert.