Landung in der Normandie D-Day vor 80 Jahren: Gedenken im Schatten des Ukraine-Kriegs

„I did it for you“ - Ich tat es für euch - stand hinter den Dutzenden Jugendlichen, die am Strand von Omaha Beach an die Landung der Alliierten vor 80 Jahren erinnerten. Das Opfer der jungen Männer von damals für die Befreiung Europas von der NS-Herrschaft war das Thema der zentralen Gedenkfeier zum 6. Juni 1944, zu der zum runden Jahrestag 25 Staats- und Regierungschefs sowie mehrere Monarchen in die Normandie gekommen waren. Die Zeremonie stand diesmal im Schatten des Ukraine-Krieges, wie die Anwesenheit von Präsident Wolodymyr Selenskyj deutlich machte.