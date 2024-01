Wintereinbruch Lange Staus auf Autobahnen wegen Schnee und Glatteis

Hunderte Menschen stecken stundenlang in Staus auf Autobahnen fest: Schnee und glatte Straßen haben in der Nacht zum Donnerstag zu erheblichen Behinderungen auf Straßen in Teilen Deutschlands geführt. Betroffen waren vor allem die Autobahnen 3, 4, 5 und 7. In Osthessen wurden die Menschen in kilometerlangen Staus von Rettungskräften mit Decken und heißen Getränken versorgt, wie die Polizei mitteilte. Am Vormittag entspannte sich die Lage. Indes hob der Deutsche Wetterdienst (DWD) seine Unwetterwarnungen auf.