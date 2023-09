Bad Emstal Leichenfund in Hessen - Tote ist vermisste 14-Jährige

Bei der Suche nach der 14-Jährigen war am späten Donnerstagnachmittag die Leiche in dem Waldstück nahe dem kleinen Ort Bad Emstal entdeckt worden, wie die Polizei am späten Abend mitteilte. Die Ermittler schließen ein Verbrechen nicht aus. Die Todesursache war zunächst unklar. Klarheit soll heute eine Obduktion bringen. „Die Obduktion der Verstorbenen läuft aktuell“, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Ein Fremdverschulden sei weiterhin nicht ausgeschlossen.