DFB-Pokal : Leipzig im Halbfinale - Poulsen und Hwang treffen gegen VfL

Leipzig In der Meisterschaft nur zwei Punkte hinter den Bayern, im Pokal bereits im Halbfinale - RB Leipzig winkt in dieser Saison der erste Titel. Gegen die starken Wolfsburger waren Geduld und Pokal-Experte Poulsen gefragt.

Damit bietet sich den Leipzigern, die in der Bundesliga nur zwei Punkte hinter den Bayern liegen, eine weitere Titelchance in dieser Saison. Zumal der Rekordpokalsieger aus München gar nicht mehr im Wettbewerb vertreten ist. Der VfL erwies sich dagegen wieder als Pokal-Lieblingsgegner von RB. Im fünften Duell setzten sich die Leipziger bereits zum vierten Mal durch. Auch weil Wolfsburgs Torjäger Wout Weghorst einen Foulelfmeter über das Tor setzte (26.).

„Wir haben ein sehr ordentliches Spiel abgeliefert. Es war ein harter Kampf. Wir hoffen, dass die DFB-Pokal-Reise noch weitergeht. Man hat gesehen, dass die Mannschaft den Sieg unbedingt wollte“, sagte Leipzigs Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der ARD. Wolfsburgs Maximilian Arnold, der sein 300. Pflichtspiel für den VfL bestritt, war dagegen enttäuscht: „Es ist brutal, hier zu spielen, das muss man neidlos anerkennen. In der zweiten Halbzeit haben wir ein wenig den Faden verloren und sind verdient ausgeschieden. Wenn man den Pokal gewinnen will, muss man Leipzig schlagen, dass ist uns heute nicht gelungen.“

„Pokal ist All or Nothing. Und wir wollen All!“, hatte Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner als Devise ausgegeben. Entsprechend lieferten sich die beiden seit Wochen so stark auftretenden Teams ein intensives, umkämpftes Spiel und unterstrichen, warum sie in der Bundesliga auf den Plätzen zwei und drei liegen. Vollen Einsatz zeigte auch RB-Coach Julian Nagelsmann, der lautstark die ein oder andere Schiedsrichter-Entscheidung anprangerte.