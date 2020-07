Stichtag 1. Juli : Leitet Israel erste Annexionsschritte im Westjordanland ein?

Jerusalem Mitten in der Corona-Krise könnte Ministerpräsident Netanjahu die aus seiner Sicht „historische Möglichkeit“ nutzen. Für ihn drängt die Zeit. Doch es gibt Zwist und eindringliche Warnungen.

Israel könnte heute mit der Umsetzung von umstrittenen Annexionsschritten im besetzten Westjordanland beginnen. Mit Spannung wurde erwartet, ob die Regierung in Jerusalem tatsächlich bereits an dem im Koalitionsvertrag genannten Stichtag 1. Juli Maßnahmen einleiten wird.

Regierungschef Benjamin Netanjahu sagte am Dienstag nach einem Treffen mit dem US-Sondergesandten Avi Berkowitz sowie US-Botschafter David Friedman, mit den US-Vertretern habe er „über die Frage der Souveränität gesprochen, an der wir in diesen Tagen arbeiten, und an der wir in den kommenden Tagen weiter arbeiten werden“. Innerhalb der Regierungskoalition hatte es zuletzt Unstimmigkeiten über das weitere Vorgehen gegeben, auch die abschließende Zustimmung der US-Regierung fehlt noch.