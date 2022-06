Klimaschutz : Lemke in EU-Sitzung: Deutschland für Verbrenner-Aus ab 2035

Autos stehen im Stau. Die EU-Kommission strebt ein Verbot neuer Verbrenner ab 2035 an. Foto: Marijan Murat/dpa

Berlin/Luxemburg In Luxemburg stehen wichtige Entscheidungen an - die in Berlin für einen Koalitionskrach sorgen. Die grüne Bundesumweltministerin schafft Realitäten. Was bedeutet das für die Ampel-Koalition?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bundesumweltministerin Steffi Lemke (Grüne) hat in einer entscheidenden Sitzung der EU-Länder trotz Kritik von der FDP ein mögliches Aus für neue Verbrenner-Motoren bei Autos ab 2035 befürwortet.

„Deutschland unterstützt den Vorschlag, wie die Kommission ihn im „Fit for 55“-Paket gemacht hat“, sagte Lemke in Bezug auf das EU-Klimapaket, das von der Umweltministern in Luxemburg zur Stunde verhandelt wird. Allerdings schlug sie eine Ergänzung für den Gesetzestext vor, damit außerhalb des Pkw-Bereichs auch andere, klimaneutrale Kraftstoffe eingesetzt werden könnten. Zuvor hatte sie Feuerwehrautos sowie den Schiffs- oder Luftverkehr als Beispiele genannt.

Die Ministerinnen und Minister wollen heute ihre Position über wichtige Teile des EU-Klimapakets festlegen. Daraufhin müssen die Staaten noch mit dem EU-Parlament verhandeln, damit das Paket umgesetzt werden kann. Stimmen die EU-Minister für das Verbrenner-Aus, gilt als wahrscheinlich, dass es zum Gesetz wird.

Der Auspuff eines Autos mit Dieselmotor. Das EU-Parlament hat sich bereits für ein Verbot neuer Verbrenner ab 2035 ausgesprochen. Sollten sich die Mitgliedstaaten dieser Haltung anschließen, wäre der Weg für das Vorhaben frei. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Zuvor war Streit innerhalb der Bundesregierung über die deutsche Position zum Verbrenner-Aus ausgebrochen. Lemke hatte gesagt, es gebe eine abgestimmte Haltung innerhalb der Bundesregierung. Finanzminister Christian Lindner (FDP) wies ihre Aussagen zurück: „Die heutigen Äußerungen der Umweltministerin sind überraschend, denn sie entsprechen nicht den aktuellen Verabredungen“, sagte der FDP-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. „Verbrennungsmotoren mit CO2-freien Kraftstoffen sollen als Technologie auch nach 2035 in allen Fahrzeugen möglich sein.“

Reform des EU-Emissionshandels

Neben einem de-facto-Verbot für neue Autos und Transporter mit Verbrennungsmotor ab 2035 versuchen die EU-Umweltminister auch, sich auf eine gemeinsame Haltung zur Reform des EU-Emissionshandels und zu einem milliardenschweren Klimasozialfonds zu einigen.

Beim Klimasozialfonds, der Bürger und Bürgerinnen entlasten soll, stehe laut Habeck eine deutsche Position fest. Man erkenne an, dass die Staaten, die größere soziale Herausforderungen haben, Unterstützung bräuchten. Aber man dürfe auch die Notwendigkeiten in den eigenen Ländern nicht abschneiden. „Und dazwischen ist sicherlich eine Einigung schwierig“, sagte Bunsdeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Deutschland hatte sich zunächst für einen kleineren Fonds eingesetzt, ärmere Länder wollen mehr Sozialausgleich.

© dpa-infocom, dpa:220628-99-825183/9

(dpa)