Militär : Tödlich auf 5000 Meter: Was den Leopard 2 militärisch so wertvoll macht

Tödlich auf 5000 Meter: Was den Leopard 2 militärisch so wertvoll macht

Der Leopard steht ganz oben auf der Wunschliste der ­Ukraine. Seit Monaten hofft das von Russland angegriffene Land auf die Lieferung von Kampfpanzern aus deutscher Produktion. Was diesen Panzertyp auszeichnet – und wer sonst noch wie viele „Leos“ hat.

Was können die Leopard-2-Panzer?

Insgesamt sei die Bedienung eines Kampfpanzers komplex, aber „keine Raketenwissenschaft“, erklärt Raths. Panzerschutz, Beweglichkeit und Feuerkraft sieht er beim Leopard 2 in einer „ausgesprochen gelungenen Balance“. Die Bundeswehr selbst bezeichnet den Leopard 2 als ein „Raubtier auf Ketten“ und nutzt den Kampfpanzer in verschiedenen Varianten seit 1979. Bewaffnet mit einer 120-Millimeter-Kanone lassen sich in der neuesten Variante von vier Soldaten an Bord Ziele in einer Entfernung bis zu 5000 Metern bekämpfen. Je nach Munitionsart erreicht ein Geschoss aus dieser Kanone eine kinetische Energie, die der einer Lokomotive mit einer Masse von 50 Tonnen und einer Geschwindigkeit von 80 km/h entspricht.