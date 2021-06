Fußball-EM : Letztes Gruppenspiel: Löw startet Ungarn-Schulung

Herzogenaurach Die Portugal-Besieger legen wieder los. Ob die drei angeschlagenen Spieler voll dabei sind, muss sich zeigen. Den neuen Schwung wollen Robin Gosens und Kollegen mit in den Gruppenabschluss nehmen.

Nach einem Tag aktiver Erholung will Joachim Löw wieder das Feuer schüren. Im DFB-Basiscamp in Herzogenaurach beginnen heute die praktischen und theoretischen Schulungen für das dritte und letzte EM-Gruppenspiel gegen Ungarn.

Nach dem emotionalen 4:2-Torefest der Fußball-Nationalmannschaft gegen Portugal werde das Match am Mittwoch (21.00 Uhr/ZDF und Magenta TV) vielleicht ein wenig zäher, „weil Ungarn tiefer steht, mit acht, neun Leuten verteidigt und auf ein paar einzelne Konter hofft“, sagte Joachim Löw mit Blick auf den Vorrunden-Abschluss in München.

Der Bundestrainer weiß: Sein Team braucht wieder diesen Einsatz, diesen Willen und die Durchschlagskraft wie gegen die Portugiesen. So wie gegen Cristiano Ronaldo und Co. müsse sein Team arbeiten und „den Gegner unter Druck setzen“. Am Montag werden auch neue Hinweise erwartet, wie Mats Hummels (Patellasehne), Ilkay Gündogan (Wade) und Shootingstar Robin Gosens (Adduktoren) die Blessuren vom Spiel am Samstag weggesteckt haben.