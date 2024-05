Europa League Leverkusens Triple-Traum platzt im Finale von Dublin

Trainer Alonso nahm seine enttäuschten Profis unmittelbar nach dem Schlusspfiff in den Arm - noch geht es um viel. Im DFB-Pokal-Finale am Samstag gegen den 1. FC Kaiserslautern spielt Bayer um das Double. Die Fans in Dublin sangen lautstark: „Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin.“ Von Vorfreude wollte Andrich am Abend aber nicht sprechen: „Aktuell ist es die Enttäuschung.“