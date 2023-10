Erneuter Polit-Paukenschlag Bundestag: Linke-Abgeordneter aus dem Saarland wechselt zur SPD

Doch damit nicht genug. Der Saarbrücker will sein Bundestagsmandat behalten. Und kündigt zugleich seinen Eintritt in die SPD an. Seinen Informationen zufolge soll dies rasch erfolgen. Denn er habe bereits mit Fraktionschef Rolf Mützenich über seine Aufnahme in die Bundestagsfraktion gesprochen und eine Zusage erhalten.