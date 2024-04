Dänemark Löscharbeiten in historischer Börse in Kopenhagen dauern an

In der historischen Börse in Kopenhagen gehen die Löscharbeiten weiter. „Heute Morgen sind wir noch dabei, das Feuer in dem ausgebrannten Teil zu löschen, von dem nur noch die Außenwände stehen“, teilte die Feuerwehr am Mittwoch auf X (vormals Twitter) mit. Seit Dienstagnachmittag ist das Feuer nach Angaben der Feuerwehr unter Kontrolle.