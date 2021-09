Tarifkonflikt : Lokführergewerkschaft GDL prüft neues Bahn-Angebot

Frankfurt/Main Kann die Bahn eine neue Streikrunde der GDL verhindern? Der Lokführer-Gewerkschaft wurde ein neues Angebot unterbreitet. Diese will es nun prüfen.

Die Lokführergewerkschaft GDL will das neue Angebot der Deutschen Bahn nach eigenen Angaben zunächst prüfen. Man habe es am Samstag erhalten, werde es bewerten und „zu gegebener Zeit“ über weitere Schritte informieren, erläuterte die GDL in einer Mitteilung.