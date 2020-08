Folgen der Corona-Krise : Lufthansa: Entlassungen nicht mehr vermeidbar

Frankfurt/Main Lufthansa-Chef Carsten Spohr sieht in der Krise eine „Zäsur des globalen Luftverkehrs“. Eine Rückkehr zum Vorkrisenniveau werde es erst in Jahren geben.

Der Plan, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden, sei angesichts der Entwicklungen im weltweiten Luftverkehr und der Verhandlungen mit den Gewerkschaften auch für Deutschland nicht mehr realistisch, teilte der inzwischen teilverstaatlichte Konzern bei der Vorlage seiner Quartalsbilanz am Donnerstag in Frankfurt mit.

In einem Brief an die Mitarbeiter beklagt der Unternehmensvorstand die fehlenden Krisenvereinbarungen mit den Gewerkschaften in Deutschland. Der bislang erreichte Personalabbau um 8300 Mitarbeiter sei fast ausschließlich im Ausland verwirklicht worden. „Auf diese Situation können wir nicht mit den Methoden, Prozessen und Zeithorizonten der Vergangenheit reagieren“, betonen Spohr und die übrigen Vorstände.