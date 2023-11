Luftverkehr Lufthansa mit bestem Quartal seit Air-Berlin-Pleite

Das zweite und dritte Quartal 2023 zusammen brachten dem Konzern im Tagesgeschäft diesmal sogar so viel Gewinn ein wie nie zuvor. Spohr sprach daher von einem „Rekordsommer“. Dabei liegt das Flugangebot des Konzerns immer noch niedriger als in der Zeit vor der Corona-Pandemie: Im dritten Quartal betrug die angebotene Sitzplatzkapazität 88 Prozent des Niveaus von 2019. Für das Gesamtjahr peilt der Vorstand weiterhin 85 Prozent an. Und 2024 sollen es etwa 95 Prozent werden.