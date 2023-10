Fußball-Nationalmannschaft „Lust auf mehr“: Die Erkenntnisse des Nagelsmann-Debüts

Die Kapitänsbinde scheint Triple-Gewinner Ilkay Gündogan zu beflügeln. Der 32-Jährige hatte sie noch von Nagelsmann-Vorgänger Hansi Flick übertragen bekommen. Der neue Bundestrainer hielt daran fest. „Ilkay hat ein überragendes Spiel gemacht“, lobte Nagelsmann. Gündogan ist ein eher leiser Boss, ein Leistungs-Anführer. „Er muss kein Lautsprecher sein. Ilkay ist keiner, der laut in der Kabine herumschreit“, sagte Nagelsmann. Er nennt Gündogan einen „Anführer als Fußballer“. So prägend wie in seinem 70. Länderspiel war der Regisseur im Nationaltrikot viel zu selten. Unter Nagelsmann war er es dagegen sofort. „Ilkay spielt seit Jahren auf einem top, top Niveau. Warum soll das in der Nationalmannschaft nicht so sein?“, fragte Nagelsmann.