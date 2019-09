Mafiosi dürfen in Rheinland-Pfalz bleiben

Trier Die CDU kritisiert den laschen Umgang mit der italienischen Verbrecherorganisation.

Der CDU-Innenexperte Matthias Lammert wirft der Mainzer Landesregierung vor, zu wenig gegen in Rheinland-Pfalz lebende Angehörige der italienischen Mafia zu unternehmen. So könne man nicht mit Kriminellen umgehen, sagte der Landtagsabgeordnete unserer Zeitung. Identifizierte Mafiosi müssten ausgewiesen oder von der Polizei überwacht werden.

Das Landeskriminalamt ordnete zuletzt 27 in Rheinland-Pfalz lebende Italiener der Mafia zu. Auch in den beiden Eifelkreisen sollen Mitglieder der Verbrecherorganisation leben, teilte das Innenministerium mit, ohne allerdings konkrete Zahlen zu nennen (wir berichteten). Die Behörden vor Ort zeigten sich auf TV-Anfrage überrascht. Die Stadt Trier und die Kreise Trier-Saarburg sowie Bernkastel-Wittlich sind in der Auflistung nicht aufgeführt.