Kriminalität Mann bei SEK-Einsatz in Hamburg erschossen

Vor dem Polizeieinsatz hatte bereits die Feuerwehr an dem Einsatzort alle Hände voll zu tun: Sie war zu einem Feuer mit Menschenleben in Gefahr gerufen worden. „Dort sollte eine Person eine andere in einem Bett angezündet haben“, sagte ein Feuerwehrsprecher dazu. Das Opfer sei von den Rettungskräften versorgt worden, es hatte Rauchgas eingeatmet und Verbrennungen im Gesicht.