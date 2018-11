später lesen Angriff auf Tanzlokal Mann erschießt zwölf Menschen in kalifornischer Bar FOTO: Mark J. Terrill FOTO: Mark J. Terrill Teilen

In der kalifornischen Stadt Thousand Oaks hat ein Mann auf Gäste in einer Tanzbar geschossen und mindestens zwölf Menschen getötet. Einsatzkräfte fanden in dem Lokal elf tote Gäste, wie ein Sprecher des Sheriff-Büros im Ventura County erklärte. dpa