Kriminalität Mann in Berlin auf offener Straße getötet

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) sprach von einer „Hinrichtung“ mit Schüssen und verortete die Täter im Milieu der organisierten Kriminalität. „Diese öffentliche Hinrichtung heute in Spandau zeigt uns, zu was Menschen in der organisierten Kriminalität fähig sind“, erklärte der Sprecher des Berliner GdP-Landesverbandes, Benjamin Jendro. Bei Machtkämpfen innerhalb der organisierten Kriminalität sei Waffengewalt keine Ausnahme, ein Menschenleben nichts mehr wert.