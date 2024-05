Notfälle Mann wird nach Rettungsversuch im Rhein vermisst

Nach Badeunfällen im Rhein und auf einem See im Münsterland am Wochenende werden in Nordrhein-Westfalen zwei Menschen vermisst. In Düsseldorf war am Sonntag ein 34 Jahre alter Mann in den Rhein gesprungen, um seiner Frau zu helfen, dabei aber selbst in Probleme geraten. Während er im Strom abtrieb, wurde die Frau später von Rettungskräften gerettet und wiederbelebt. Die 32-Jährige werde intensivmedizinisch behandelt, sagte ein Sprecher der Düsseldorfer Feuerwehr am Montag. Die beiden Kinder des Ehepaars, die mit am Rheinufer waren, würden von Notfallseelsorgern betreut. Zudem seien weitere Angehörige anwesend gewesen, sagte der Sprecher.