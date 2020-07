Erntehelfer angesteckt : Masseninfektion in Mamming: Corona-Testzelt wird aufgebaut

Masseninfektion in Mamming: Corona-Testzelt wird aufgebaut

München Die Corona-Masseninfektion auf einem großen Bauernhof im niederbayerischen Mamming hat Behörden und Politik aufgeschreckt - und die Bürger beunruhigt. Die Landesregierung will Vertrauen schaffen.

Nach der Corona-Masseninfektion von 174 Erntehelfern auf einem Gemüsehof in Mamming will die Staatsregierung heute eine Covid-Teststation in der niederbayerischen Gemeinde aufbauen.