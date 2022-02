USA : Medien: Schüsse nahe Justin-Bieber-Party in Los Angeles

Justin Bieber feierte eine After-Show-Party als in der Nähe Schüsse fielen. Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa/Archiv

Los Angeles Popstar Justin Bieber feierte eine After-Show-Party in einem Restaurant in Los Angeles als plötzlich mehrere Schüsse fallen. Vier Menschen werden verletzt, darunter auch ein Rapper.

In der Nähe einer After-Show-Party von Popstar Justin Bieber in Los Angeles sind laut US-Medienberichten mehrere Schüsse gefallen.

Zahlreiche Stars seien bei der Bieber-Party in einem Restaurant in West Hollywood zu Gast gewesen. Der Sänger hatte zuvor ein Konzert gegeben. Am Sonntagabend findet in Inglewood bei Los Angeles der Super Bowl statt, ein riesiges Sportereignis und Musikspektakel, das Stars in die Stadt lockt.