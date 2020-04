Weltweit über 50.000 Tote : Mehr als 1000 Corona-Infizierte in Deutschland gestorben

Berlin Über 1000 Verstorbene in Deutschland hatten das neue Coronavirus, hinzu kommen Zehntausende nachweislich infizierte Lebende. In manchen anderen Ländern sieht die Lage noch dramatischer aus.

In anderen europäischen Ländern steigen die Todeszahlen deutlich schneller: In Spanien starben Behördenangaben vom Donnerstag zufolge 950 Menschen innerhalb von 24 Stunden. Die Gesamtzahl liege nun bei mehr als 10.000 Toten, teilten die Gesundheitsbehörden mit. In französischen Krankenhäusern starben insgesamt mehr als 4500 Menschen, das sind 471 mehr als noch am Vortag, sagte Gesundheitsdirektor Jérôme Salomon am Donnerstagabend. Italien hat mehr als 760 Tote innerhalb eines Tages im Zuge der Corona-Pandemie vermeldet und zählt mittlerweile 13.915 Tote (Stand: Donnerstagabend).