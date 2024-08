Zwischenbilanz zu Badetoten Vom Baden im Fluss „kann ich den allermeisten nur abraten“

Auch in den vergangenen Tagen hielten Badeunfälle in Flüssen die Rettungskräfte in Atem: Im Rhein an der deutsch-schweizerischen Grenze werden eine 29-jährige Frau und eine Jugendliche seit Sonntag vermisst - am Mittwochnachmittag wurde eine Leiche angespült, vermutlich die 15-Jährige. In Ulm starb ein 17-Jähriger, seine Leiche wurde an einem Kraftwerk an der Donau angespült. Es handelt sich nach Polizeiangaben um einen Jugendlichen, der seit Freitag vermisst wurde.