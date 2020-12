Hintergründe unklar : Mehrere Verletzte nach Schüssen in Berlin-Kreuzberg

Mehrere Verletzte nach Schüssen in Berlin-Kreuzberg

Der Tatort in Berlin-Kreuzberg befindet sich wohl an der Stresemannstraße. Foto: Hendrik Schmidt/Symbolbild/dpa

Berlin In der Nacht vom ersten auf den zweiten Weihnachtstag fallen Schüsse mitten in Berlin-Kreuzberg. Die Polizei findet mehrere Verletzte. Schwer bewaffnete Beamte suchen nach den Tätern. Die Hintergründe liegen im Dunkeln.

In Berlin-Kreuzberg sind mindestens vier Menschen vermutlich durch Schüsse verletzt worden. Dies teilte die Polizei am frühen Samstagmorgen mit.

Der Tatort befindet sich augenscheinlich in einer Toreinfahrt an der Stresemannstraße, wie ein Fotograf der dpa vor Ort berichtete. Dort sollen demzufolge drei Verletzte gefunden worden sein. Ganz in der Nähe liegt auch die SPD-Parteizentrale.